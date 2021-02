Linker Arauz gewann Runde 1 der Präsidentenwahl in Ecuador

In Ecuador hat der linksgerichtete Kandidat Andrés Arauz die erste Runde der Präsidentenwahl am Sonntag klar gewonnen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen gab es allerdings um den zweiten Platz - und damit um den Einzug in die Stichwahl: Der indigene Anwalt Yaku Pérez, der wie Arauz eine linksgerichtete Agenda vertritt, lag nach vorläufigen Ergebnissen nur äußerst knapp vor dem rechtsgerichteten Ex-Banker Guillermo Lasso. Erst das endgültige Ergebnis bringt im April die Entscheidung.