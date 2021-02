WSG-Auswärtsmatch in Hartberg abgesagt: „Die Vernunft hat gesiegt“

Hartberg –Während sich in der Tiroler Heimat gestern gerade die Sonne durch die Wolkendecke kämpfte, empfing den WSG-Mannschaftsbus zeitgleich in der Steiermark der Winter. Gegen Mittag war WSG-Tirol-Coach Thomas Silberberger trotzdem noch guter Dinge, was das für heute geplante Bundesliga-Match in Hartberg betraf, und erinnerte auch an den 7. März des Vorjahres, als die WSG Tirol 3:0 gewonnen und eines der stärksten Auswärtsspiele der Abstiegs-Saison abgeliefert hatte. „Auch damals gab’s einen Tag vor dem Spiel einen Wintereinbruch“, erzählte Silberberger, er erwartete ein „intensives Match auf tiefem Boden“.

Die Tiroler mussten also gestern – um 8 Uhr war man in Wattens aufgebrochen – bei knapp 1000 Kilometern und ca. elf Stunden Fahrzeit ordentlich Sitzfleisch beweisen. „Es sind natürlich viele leere Kilometer. Aber erstens gibt es Schlimmeres und zweitens ist uns die Gesundheit unserer Spieler wichtiger. So können wir morgen ein vernünftiges Training in Wattens machen, anstatt herzuwarten“, haderte Köck nicht lange und vertrieb sich die Zeit auf der Heimfahrt mit internationalem Fußball. Ein neuer Termin soll in den kommenden Tagen feststehen. Damit geht es in der Bundesliga am Samstag im Tivoli gegen Salzburg weiter.