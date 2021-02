Weltmeister Hamilton fährt auch dieses Jahr für Mercedes

Rekordweltmeister Lewis Hamilton fährt auch dieses Jahr für das Formel-1-Team Mercedes. Dies gab der vom Wiener Toto Wolff geleitete Rennstall am Montag offiziell bekannt. „Ich freue mich, in meine neunte Saison zusammen mit meinen Mercedes-Teammitgliedern zu starten. Gemeinsam haben wir mit unserem Team Unglaubliches erreicht und freuen uns darauf, auf unseren Erfolgen weiter aufzubauen und uns auf und abseits der Rennstrecke stetig weiter zu verbessern“, betonte Hamilton.

„Wir waren uns immer mit Lewis darüber einig, dass wir gemeinsam weitermachen würden. Doch das äußerst ungewöhnliche Jahr 2020 hat dazu geführt, dass es eine Weile gedauert hat, den Prozess zu Ende zu führen“, wurde Mercedes-Teamchef Wolff in der Team-Aussendung zitiert. „Wir haben uns zusammen dazu entschieden, unsere sportliche Beziehung um ein Jahr zu verlängern und zudem ein längerfristiges Projekt zu starten, um den nächsten Schritt in unserem gemeinsamen Engagement für mehr Vielfalt und Inklusion in unserem Sport zu gehen.“