Prozess um Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Wien

Weil er ein im Tatzeitpunkt 16 Jahre altes Mädchen auf dem Gelände des Wiener Hauptbahnhofs vergewaltigt haben soll, nachdem er die Betroffene zuvor mit Nachtbildern unter Druck gesetzt hatte, hat sich ein 17-Jähriger am Montag am Wiener Landesgericht verantworten müssen. „Ich bin nicht schuldig“, versicherte der Angeklagte. Das Mädchen belaste ihn zu Unrecht, die Gründe dafür lägen „in der türkischen Kultur“.

Sowohl der Angeklagte als auch das laut Anklage von ihm vergewaltigte Mädchen haben türkische Wurzeln. Das betonte der 17-Jährige - er geht noch zur Schule und arbeitet nebenbei 20 Stunden pro Woche, „um mein eigenes Geld zu verdienen“ - mehrfach in seiner Einvernahme. Aufgrund ihrer Herkunft könne das Mädchen nicht zugeben, „dass was war“, daher behaupte sie fälschlicherweise, er habe sie zu etwas gezwungen. „Damit sie ein gutes Bild vor ihren Eltern hat, hat sie das erfunden“, erklärte er vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Martina Hahn).

Schließlich habe man sich am 12. Mai 2020 am Hauptbahnhof getroffen, weil sie ihn gebeten hätte, ihre Nacktbilder von seinem Handy zu löschen. Dort soll der 17-Jährige das Mädchen unter einem Vorwand in einen abgelegenen Bereich gelockt, sie ausgezogen und vergewaltigt haben. Das wies der Angeklagte zurück. Er habe die Fotos gelöscht, „dann hat sie sich angenähert“. Es sei zu „normalem Knutschen“ mit einem Zungenkuss gekommen, mehr sei nicht passiert. Der gegen ihn gerichtete Vorwurf sei „ein Schock“, er könne seit Monaten nicht mehr schlafen: „Ich würde so etwas nie machen.“