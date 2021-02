Landestheater-Schauspieler zieht Bilanz: Hörbares Zwangspausenprogramm

Innsbruck – Im Winter 2020 hatte Jan-Hinnerk Arnke gerade einen richtigen Lauf: reges schauspielerisches Treiben am Tiroler Landestheater, beste Kritiken für seine Rollen in Stücken wie „Die Deutschlehrerin“ und „Stück Plastik“. Beim Gesprächstermin mit der TT ging es damals um Arnkes persönlichen Werdegang und um die Faszination und Tücken des Schauspielerberufs. Ein Stichwort fehlte komplett: Corona. Doch schon kurz nach Arnkes Zwischenbilanz legte eine inzwischen sattsam bekannte Pandemie den Kulturbetrieb lahm. Vollbremsung mitten in der laufenden Saison.