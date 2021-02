Zwei Jahre Haft für Vergewaltigung einer 16-Jährigen in Wien

Weil er ein im Tatzeitpunkt 16 Jahre altes Mädchen auf dem Gelände des Wiener Hauptbahnhofs vergewaltigt haben soll, nachdem er die Betroffene zuvor mit Nacktbildern unter Druck gesetzt hatte, ist ein 17-Jähriger am Montag am Wiener Landesgericht zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Acht Monate wurden unbedingt ausgesprochen, den Rest bekam der bisher Unbescholtene unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

„Ich bin nicht schuldig“, hatte der Angeklagte zu Beginn des Verfahrens erklärt. Nachdem unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Video mit der kontradiktorischen Befragung des Mädchens abgespielt und Bilder aus den am Bahnhof angebrachten Überwachungskameras gezeigt wurden, legte der Bursch nach kurzer Rücksprache mit seinem Verteidiger ein spätes Geständnis ab. Es sei richtig, was man ihm in der Anklage vorwerfe, warum er das gemacht habe, wisse er bis heute nicht, gab er sinngemäß zu Protokoll.