Netanyahu wies Korruptionsvorwürfe vor Gericht zurück

Der 71-Jährige nahm etwa zwanzig Minuten an der Sitzung teil. Netanyahus Anwalt sprach anschließend in einer langen Rede von angeblichen Verfahrensfehlern. Er warf der Polizei vor, ohne schriftliche Genehmigung des Generalstaatsanwalts Ermittlungen gegen den Regierungschef aufgenommen zu haben. Die Vertreterin der Anklage wies dies zurück. Es sei alles schriftlich protokolliert worden.

Vor dem Bezirksgericht in Jerusalem hatten sich Dutzende Gegner Netanyahus zu einer Demonstration versammelt. Einer der Gegner trug Häftlingskleidung und eine Netanyahu-Maske. Eine Gruppe von Demonstranten war als Straßenfeger verkleidet, die symbolisch die Straße von Korruption reinigte. „Bibi go home“, riefen die Gegner immer wieder in Sprechchören. Bibi ist Netanyahus Spitzname. Er selbst hatte seine Anhänger aufgefordert, wegen der Pandemie nicht zu kommen, daher kamen nur vereinzelt Unterstützer.