19 Tote nach Sturzflut in Indien geborgen

Nach einer massiven Sturzflut in Indien ist die Opferzahl auf mindestens 19 Tote gestiegen. Mehr als 180 Menschen wurden am Montagnachmittag (Ortszeit) vermisst. Ein riesiger Gletscher war Sonntagfrüh von einem Berg in den Himalayas abgebrochen und in einen Fluss gestürzt. Die Suche nach Überlebenden dauerte an. Das Schicksal von durch das Unglück in einem langen Tunnel gefangenen Arbeitern war weiter unklar. Hinter der Katastrophe könnte der Klimawandel stecken.