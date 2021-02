Ansturm auf Corona-Gratistests in Apotheken

Bei den Wiener Testzentren wurde ebenfalls ein regelrechter Run auf einzelne Stationen registriert. Schon am Sonntag waren zum Teil alle Termine gebucht gewesen. Am Montag zeige sich ein ähnliches Bild: Die „Drive-Ins“ im Austria Center und in Schönbrunn waren voll, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mitteilte. Wer zu Fuß kam, hatte zumindest im Austria Center, in der Orangerie in Schönbrunn und in Alt Erlaa nur mehr relativ wenig Auswahl, da die Auslastung dort mehr als 80 Prozent betrug. Ein wenig geringer war der Andrang zunächst in der Stadthalle oder beim Happel-Stadion.