Touristischer Hilferuf: Leitartikel zur Corona-Lage in Tirol

Auch wenn derzeit nicht viel davon zu spüren ist: Tirol ist ein Tourismusland. Und wird es auch bleiben. Daran wird, auf lange Sicht, auch die Corona-Krise nichts ändern. In Österreich machte der Anteil des Tourismus am Bruttoinlandsprodukt (BIP) zuletzt rund 5,6 Prozent aus, in Tirol hingegen 17,5 Prozent – also das Dreifache. Laut Tiroler Landesstatistik betrug die touristische Bruttowertschöpfung Tirols zuletzt 4,5 Milliarden Euro, der Gesamtumsatz belief sich auf 8,4 Milliarden.