24 Tote nach Überflutung illegaler Textilfabrik in Marokko

Bei der Überflutung einer unterirdischen Textilfabrik sind in der marokkanischen Stadt Tanger mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Zehn Arbeiter seien aus der illegal betriebenen Fabrik im Untergeschoß eines Wohnhauses gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur MAP am Montag unter Berufung auf lokale Behörden.