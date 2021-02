29-Jähriger starb bei Pkw-Kollision in der Steiermark

Ein 29-jähriger Steirer ist am Montag kurz nach 13.00 Uhr bei einer Kollision mit dem Pkw einer 24-Jährigen in St. Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz) ums Leben gekommen. Der Mann dürfte laut Polizei auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern geraten sein. Er kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Wagen der Frau aus dem Bezirk Südoststeiermark. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt, war aber noch ansprechbar.