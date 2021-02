WM-Super-G der Herren in Cortina auf Donnerstag verlegt

Die alpine Ski-WM in Cortina d‘Ampezzo hat mit Wetterchaos und Absageflut begonnen. Der Super-G der Herren wurde von Dienstag auf Donnerstag (11.30 Uhr) verlegt. Grund sind der heftige Schneefall und der Zustand der Piste, wie der Internationale Skiverband am Montagabend mitteilte. Das ursprünglich für Donnerstag angesetzte Abfahrtstraining der Herren ist damit abgesagt.

Der Damen-Super-G am Dienstag soll stattfinden, wird allerdings von 10.30 auf 13.00 Uhr verschoben. Wegen der Wetter- und Pistenverhältnisse musste bereits die für den heutigen Montag angesetzte Damen-Kombination abgesagt werden. Die Herren-Kombination blieb trotz ungünstiger Prognosen, die wieder Schneefall verheißen, vorerst am Mittwoch im Programm.

„Ich war heute am Berg und habe mir die Situation angeschaut. Es ist wirklich so viel Schnee gefallen, die sind einfach noch nicht parat für morgen. Die Entscheidung ist für mich ganz klar richtig“, meinte ÖSV-Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher nach der Mannschaftsführersitzung. „Die Wetterprognosen sind ab Donnerstag sehr, sehr gut. Es wird kalt. Ich glaube, wenn sie da gut arbeiten, haben wir eine perfekte Piste. Das ist für die Athleten dann auch einfacher. Die wollen gute Bedingungen.“

Am Dienstag findet für die Super-G-Fahrer eine Hangbesichtigung und ein Hangbefahren statt. „Das ist auch aus Sicherheitsgründen schon notwendig, dass man das macht. Das wird auch morgen sicher durchgeführt werden“, ergänzte Puelacher. Das Gelände sei schön, vor allem der obere Teil technisch interessant. „Unten wird es mittelsteil bis flach. Es hat alle Komponenten, die ein Super-G braucht.“ Für den ÖSV werden am Donnerstag Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer, Christian Walder und Max Franz am Start stehen.