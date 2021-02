Jakob Pöltl bei Spurs-Sieg mit Double-Double

Jakob Pöltl hat am Montag (Ortszeit) zum zweiten Mal im Spieljahr der National Basketball Association (NBA) ein Double-Double erreicht. Zum 105:100 der San Antonio Spurs gegen die Golden State Warriors steuerte der 25-jährige Wiener 14 Punkte und elf Rebounds bei. Zudem verzeichnete er vier Blocks in 29:50 Minuten Einsatzzeit. Bereits am (heutigen) Dienstag treffen die beiden Teams neuerlich aufeinander.

Die Texaner mussten weiterhin auf LaMarcus Aldridge verzichten, weshalb Pöltl als Center wieder der Startformation angehörte. Sie lagen im zweiten Viertel um bis zu 14 Punkte (31:45, 16. Minute) zurück, ehe sich nach dem Seitenwechsel ein offener Schlagabtausch entwickelte. Warriors-Star Stephen Curry sorgte mit einem Distanztreffer zum 101:100 aus Sicht von San Antonio bei neun Sekunden Restspielzeit noch einmal für Spannung pur, aber DeMar DeRozan blieb in der Folge viermal an der Freiwurflinie cool.

„Wir hatten vor allem im ersten Viertel Probleme in der Transition-Defense und haben auch sonst zu viele einfache Körbe zugelassen. Danach haben wir aber großteils sehr gut verteidigt und sind nach Steals auch immer wieder selbst zu einfachen Punkten gekommen“, analysierte Pöltl, der zum insgesamt elften Mal in seiner NBA-Karriere doppelt zweistellig angeschrieben hatte. „Im Schlussviertel haben wir offensiv kurz den Faden verloren und Steph Curry war schwer zu stoppen. Wir haben aber an der Freiwurflinie die Nerven behalten und Dejounte (Murray, Anm.) hat einen ganz schweren Dreier getroffen. Alles in allem ein super Sieg, gegen das kleine Line-up der Warriors ist es nicht leicht.“