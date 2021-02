Feuer in Nürnberger Kraftwerk traf Menschen bei Minusgraden

Wegen eines Feuers in einem Nürnberger Großkraftwerk hat die bayrische Stadt den Katastrophenfall ausgerufen. Die Fernwärmeversorgung ist in einzelnen Stadtteilen beeinträchtigt. Das Kraftwerk sei vorübergehend außer Betrieb, teilte der Energieversorger N-Ergie am Dienstag mit. In den Gebieten gibt es laut Stadt 1.150 Anschlusspunkte für Fernwärme. Betroffen seien neben Haushalten auch große Betriebe, ein Spital, Schulen, ein Einkaufszentrum sowie zwei Pflegeeinrichtungen.