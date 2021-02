Geschichten ohne Leerlauf: Jean-Claude Carrière ist tot

Die Liste der Filmemacher, mit denen Carrière in seiner mehr als 60-jährigen Laufbahn zusammengearbeitet hat, ist lang. Und beeindruckend. Für Louis Malle schrieb er die Revolutionsposse „Viva Maria“ (1965) mit Brigitte Bardot und Jeanne Moreau und „Der Dieb von Paris“ (1967) mit Jean-Paul Belmondo; für und mit Miloš Forman verfasste er dessen US-Debüt „Taking Off“ (1971) und – Jahrzehnte später – „Valmont“ (1989). Mit Volker Schlöndorff adaptierte Carrière Grass’ „Blechtrommel“ (1979); Jean-Luc Godard suchte seinen Rat für „Rette sich, wer kann (das Leben)“ (1980). Mit Andrzej Wajda entstanden „Danton“ (1983) und „Die Dämonen“ (1987), mit Philip Kaufman das Oscar-nominierte Script für „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“(1988). Dazwischen: Abstecher ins Abseitigere. Zu Schundfilmkaiser Jess Franc­o („Das Geheimnis des Dr. Z“, 1965) zum Beispiel. Oder Genre-Veredler Jacques Deray („Borsalino“, 1970).

2015 wurde Jean-Claude Carrière mit dem Ehren-Oscar ausgezeichnet, 2016 erhielt er den Europäischen Filmpreis für sein Lebenswerk. Und arbeite weiter. An Julian Schnabels Van-Gogh-Film „An der Schwelle zur Ewigkeit“ (2018) zum Beispiel. Die hat Jean-Claude Carrière, hartnäckiger Homme de lettres und der tausend Geschichten, Maître magischer Einfälle und filmischer Erzählökonomie, nun überschritten. In der Nacht auf Montag ist er 89-jährig in Paris gestorben. (jole)