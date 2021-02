Corona und die Psyche: Ratschlag, Rituale zu erhalten

Reutte – „Das ist nicht nur eine virologische und ökonomische Pandemie, auch eine psychosoziale!“ Ludwig Prokop, Psychiater aus Reutte, schildert die veränderte Landschaft, wie sie sich ihm als Arzt darstellt. Die Kollateralschäden seien groß. Das stellt er tagtäglich in seiner Praxis fest. „Seit Juli 2020 haben die Störungen zugenommen, gerade Schlafstörungen. Die Pandemie verursacht Dauerstress. Viele, die es anfangs noch gut bewältigen konnten, geraten mit der Zeit in eine Erschöpfung hinein.“ Für den Mediziner sind psychosoziale Vereine, wie zum Beispiel Pro Mente in Reutte, „ein großes Glück“. Solche Vereine würden wirklich betreuen, zudem soziale Kontakte und Regelmäßigkeiten schaffen helfen. Ein wichtiges Instrument, um den sich ausbreitenden diffusen Ängsten zu begegnen. Auch die Arbeit der PsychotherapeutInnen sieht er als ganz wichtig an.