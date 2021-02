Einladung zur Renaissance des Flanierens in Innsbruck

Die Innsbrucker Galerie Kugler kehrt aus dem Lockdown mit mehr Raum für die Kunst zurück, bespielt Bernd Kugler seit Anfang der Woche neben seinem angestammten Galerieraum im zweiten Stock doch einen zweiten Raum im Erdgeschoß der Hörtnagl-Passage. Spontan und temporär, betont der Innsbrucker Galerist. Dort, in einem ehemaligen Modegeschäft, ist am Montag die Kunst eingezogen. Im Showroom zu sehen: Malereien von Hans-Peter Thomas aka Bara oder Skulpturales von Tobias Hantmann und Madeleine Boschan – keine extra konzipierte Ausstellung, sondern einzelne Stücke aus dem Galerieprogramm oder der Privatsammlung. Regelmäßig soll es neue Anreize geben, erklärt Kugler.

Eintreten kann der Besucher in Kuglers neues „Schaulager“ übrigens nur auf Anfrage. Der Raum ist mit einer Einladung zur Renaissance des Flanierens („Renaissance de Flâner“) überschrieben. „Wir möchten den Menschen beim Kunstschauen die Scheu nehmen“, erklärt Kugler sein Vorhaben. Nach wie vor gEbe es Hemmschwellen, auch beim Betreten von Galerieräumen. Neben dieser hehren Aufgabe geht es Kugler um mehr Sichtbarkeit für Kunst und Galerie, gerade in Zeiten von weiterhin drohenden (Kultur-)Lockdowns. Die Galerie, in der auch weiterhin thematische sowie Einzel-Ausstellungen stattfinden werden, bleibt indes dort, wo sie seit dem Jahr 2000 ist, im zweiten Obergeschoß. Aktuell läuft dort noch die Ausstellung zu Elke Silvia Krystufek, abgelöst wird diese kommende Woche von René Luckhardts Blumenbildern, die etwas platt feststellen: „Flowers still live“.