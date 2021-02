Innsbrucker Stadtmarketing soll mehr Budget bekommen

Auch Innenstadt- und Altstadtverein, die mit 9 bzw. 4 Prozent am Stadtmarketing beteiligt sind, fordern eine konzeptionelle Neuausrichtung, an der sie sich auch beteiligen wollen. Die beiden Vereine machen darauf aufmerksam, dass Leerstände mittel- und kurzfristig nur durch eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität und eine damit verbundene Frequenzsteigerung verhindert werden können.

Die gestrige erste Verhandlungsrunde von Grünen, FI, ÖVP, SPÖ und NEOS über ein Wirtschaftspaket sei konstruktiv verlaufen, wie es von den Beteiligten heißt. Unter anderem hat man sich auf eine Unterstützung für Gastgärten in Innsbruck verständigt. Die ÖVP fordert indes eine Gratisparkstunde in städtischen Tiefgaragen an einkaufsstarken Tagen, sprich Freitag und Samstag. Vizebürgermeister Hannes Anzengruber will auch in E-Mobilität investieren.