Suche nach 170 Vermissten nach Gletscherabbruch fortgesetzt

Nach der offenbar durch einen Gletscherabbruch ausgelösten Sturzflut im indischen Himalaya ist die verzweifelte Suche nach den mehr als 170 Vermissten am Dienstag fortgesetzt worden. Hunderte Einsatzkräfte arbeiteten die ganze Nacht durch. Bis in der Früh befreiten sie unterstützt durch einen riesigen Bagger 120 Meter eines verschütteten Tunnels von Schlamm und Felsen, wie die örtlichen Behörden im Onlinedienst Twitter mitteilten.

Rettungskräfte standen am Eingang des Tunnels bereit, um bei Entdeckung von Überlebenden diese sofort behandeln zu können. „Die Arbeit geht Tag und Nacht weiter. Es wird keine Pause geben“, sagte AS Rathod von der örtlichen Straßenbaubehörde. Auch Polizeisprecher Banudutt Nair sagte, die Einsatzkräfte gäben die Hoffnung nicht auf. Sie vermuteten Luftlöcher in dem Tunnel, in denen die vermissten Arbeiter überleben könnten.