Tiroler Krisenmanagement: Durch die Abwehrhaltung wieder ins Rampenlicht

Innsbruck – Tirols Umgang mit der Corona-Krise sei ein Debakel, sagt Ferdinand Karlhofer, Politikwissenschafter an der Innsbrucker Universität. Besonders in der Diskussion um Schritte gegen die Ausbreitung der südafrikanischen Mutante, den offen zur Schau getragenen Konflikten zwischen Land und Bund, trete dies zutage. Statt lokale Covid-Ausbrüche beim Namen zu nennen und sie rigoros einzudämmen, werde ganz Tirol in Geiselhaft genommen und zum Opfer hochstilisiert. Karlhofer nennt dies „Andreas-Hofer-Gehabe“ und glaubt, dass der dadurch entstandene Schaden kaum noch gutzumachen sein wird.