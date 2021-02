Zwölfjähriger beim Rodeln in Tirol schwer verletzt

Ein Zwölfjähriger hat sich Dienstagnachmittag in Achenkirch (Bezirk Schwaz) bei einem Rodelunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Schüler rodelte talwärts, als er in einer leichten Linkskurve von der Bahn abkam und über eine steile Böschung in den Wald stürzte. Dabei prallte er gegen einen Baum und kam rund 15 Meter unterhalb der Rodelbahn zum Liegen, berichtete die Polizei.