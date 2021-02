Weiter Koalitions-Knatsch um Parteienförderung

ÖVP und Grüne haben auch am Dienstag keine Einigung bei Parteienförderung und Wahlkampfkosten geschafft. Im Gegenzug für das von der ÖVP geforderte Einfrieren der Parteienförderung wollen die Grünen die Wahlkampfkostengrenze senken. Im Verfassungsausschuss wurde ein koalitionärer Antrag dazu, der noch keine Details enthält, vertagt. Das gleiche Schicksal erlitt eine Initiative der NEOS, die die derzeit gesetzlich vorgesehene Valorisierung überhaupt streichen wollen.

Am Montag hatte die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer kritisiert, dass die ÖVP nicht bereit sei, der geringeren Wahlkampfkostengrenze zuzustimmen. Auch ein neuer Anlauf im Vorfeld des Verfassungsausschusses am Dienstag ist nach Angaben der Grünen vorerst gescheitert. Sie rechnen nun mit einer Vertagung des Themas. Die Gespräche mit der ÖVP sollen weitergehen, hieß es am Dienstag im Grünen Parlamentsklub.