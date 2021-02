Kokain-Handel in Hotel in Oberösterreich

Nachdem sich im Sommer in der Suchtmittelszene herumgesprochen hatte, dass in einem Hotel am Attersee fleißig mit Kokain gehandelt wurde, hat die Exekutive den entsprechenden Dealerring zerschlagen, der überregional tätig war und größere Mengen der Droge in Umlauf gebracht hatte, berichtete die Polizei am Dienstagabend nach Abschluss der Ermittlungen. Sechs Verdächtige wurden festgenommen, nach einem weiteren Mann wird gefahndet. Insgesamt 59 Verdächtige wurden angezeigt.