Zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gestartet

Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-US-Präsidenten Donald Trump hat begonnen. Die Verhandlung startete am Dienstag im US-Senat in Washington. Die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten das Verfahren - unterstützt von einzelnen Republikanern - wegen des Sturms von Trump-Anhängern auf das US-Kapitol vom 6. Jänner eingeleitet. Bei einer Verurteilung könnte Trump für künftige Ämter auf Bundesebene gesperrt werden. Die dafür nötige Mehrheit war aber nicht in Sicht.