Prozess gegen Banker, der 500.000 Euro abzweigte

Ein ehemaliger Bankangestellter wird am Mittwoch am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen, weil er innerhalb von fünf Monaten knapp 500.000 Euro von Kundenkonten auf sein eigenes Konto transferiert haben soll. Laut Anklage deckte der 30-Jährige mit der halben Million private Verbindlichkeiten ab, schaffte sich einen Pkw an und verspielte den Rest auf diversen Spieleplattformen. Der bisher Unbescholtene soll umfassend geständig sein.