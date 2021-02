Fußball: Rapid übernahm Tabellenführung, Sturm festigte Platz 3

Rapid Wien hat zumindest für einen Tag die Führung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Wiener gewannen am Dienstag das Heimspiel gegen den WAC mit 1:0 (1:0) und liegen zwei Punkte vor Red Bull Salzburg. Der Titelverteidiger kann sich am Mittwoch (20.30 Uhr) mit einem Erfolg über Austria Wien Platz eins zurückholen.