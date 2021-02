Aussprache bei Krisengipfel nach Demo-Eskalation in Innsbruck

Die Zusammenstöße zwischen Exekutive und Demonstranten beschäftigte­n am Mittwoch Bürgermeister und Polizeiführung.

Innsbruck – Die Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei bei der Kundgebung „Grenzen töten“ am 30. Jänner hatten am Mittwoch ein Nachspiel. Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grüne) lud Polizeiführung, Stadtpolitiker, die Magistratsspitze und die Demo-Veranstalter zu einer Nachbesprechung in den Bürgersaal.