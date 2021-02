Testpflicht bei Ausreise aus Tirol: 1000 Polizisten und Soldaten kontrollieren

Innsbruck –Ab der heutigen Nacht gelten für die Ausreise aus Tirol neue Regeln. Wer das Land verlassen will, muss ab Freitag 0 Uhr einen negativen Corona-Test vorlegen. Kon­trolliert wird auf den Straßen, in Zügen und am Innsbrucker Flughafen von rund 1000 Polizeikräften und Soldaten. Wer wann wo genau und wie die Ausreise überwacht, war gestern allerdings noch offen.

Auch das Bundesheer wird im Einsatz sein. Laut Frank Nalter, Sprecher des Tiroler Militärkommandos, werden rund 600 Soldaten an dem Assistenzeinsatz beteiligt sein – 450 an den Grenzen zu Italien, 100 Militärpolizisten an den Übergängen zu Salzburg und Vorarlberg. 75 Sanitäter und anderes medizinisches Heeres­personal werden zudem an vier Stationen – in Waidring, Hochfilzen, Schnann und am Pass Thurn – „mit mobilen Testteams im Einsatz sein“, erklärt Nalter. Wer keinen negativen Befund parat habe und trotzdem ausreisen wolle, könne dort einen Test durchführen.