Moser Holding für betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet

„Von dieser Einbettung der Gesundheitsförderung im Arbeitsalltag konnten wir in den letzten Monaten tatsächlich stark profitieren“, so die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Silvia Lieb. Auch aufgrund dieses tragfähigen Netzwerks seien die Herausforderungen rund um den Alltag in der Corona-Pandemie, wie präventive Maßnahmen und das Home-Office, gut gemeistert worden. Auch wenn gemeinsame Aktivitäten derzeit nicht möglich seien, versuche MOHO.Vital, die Mitarbeiter im Home-Office nach Kräften zu unterstützen, so Jasmin Eisendle, die Verantwortliche für die BFG. Dies reiche von Webinaren und Weiterbildungsangeboten zu Gesundheitsthemen bis zu einem kostenlosen Angebot psychologischer Betreuung für Mitarbeiter und deren Angehörige. (TT)