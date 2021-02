Fast wie in alten Zeiten: Der Fasching lebt auch in der Corona-Krise

Auch kleine Eisbären haben Lust auf Faschingskrapfen: Cäcilia Maurer mit Emma © TT/Böhm

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck –„Weil’s einfach ein bisschen Buntheit in den Alltag bringt.“ Bernhard Egger, Obmann der Amraser Matschgerer, freut sich über die rege Beteiligung an der Aktion „Fasnachtsfenster“: In dem Innsbrucker Stadtteil haben die Mitglieder Larven und Gewänder in Fenstern oder vor Häusern ausgestellt. Der Umzug in Zeiten der Pandemie findet heuer in anderer Form statt: Bewohner ziehen im Rahmen ihres erlaubten Erholungsspaziergangs von einem Haus zum nächsten, um „Fasnacht zu schauen“.

Auch der Kindergarten und die Schule, die Seniorenstube, das Haus der Vereine und sogar die Pfarre haben sich beteiligt. Die Fasnacht ist übrigens nicht abgesagt, wie Egger betont: „Wir haben sie nur auf nächstes Jahr verschoben.“ Im vergangenen Jahr wurde die Matschgerer-Tradition in Amras, die auf das 17. Jahrhundert zurückgeht, in das nationale immaterielle Kulturerbe der Unesco aufgenommen.

Almut Munding. © Thomas Boehm / TT

Kein Fasching ohne Krapfen: „Wir sind froh und dankbar, dass uns die Kunden auch heuer die Stange halten“, sagt Bäckermeister Christian Ruetz, der mit dem Krapfenverkauf ganz zufrieden ist. Viele nehmen das Gebäck mit ins Büro oder nach Hause. Gebacken wird es – nach ständig verbessertem Rezept und seit Jahren ohne Palmöl – in einer Sonnenblumen-Rapsölmischung und ist in diesem Jahr „ganz besonders flaumig“. Das Geheimnis sind verlängerte Teigruhezeiten und ein angepasstes Eier-Mehl-Verhältnis.

In der Café-Konditorei Munding in der Innsbrucker Altstadt orientiert man sich an überlieferten und sehr beliebten Rezepten, wie Almut Munding erzählt: „Wir bieten Krapfen, ganz klassisch, mit hausgemachter Marillenmarmelade an, gefüllt mit Erdbeer-Rhabarber, Quittenpüree oder mit Mohn und Powidl mit eigener Vanillecreme zum Mitnehmen.“

In Amras haben die Matschgerer vor ihren Häusern oder in den Fenstern Larven zum Bestaunen aufgestellt. © TT/Böhm

Wie ein altes Zeitungsinserat aus dem 19. Jahrhundert zeigt, hat Nepomuk Munding, der die Konditorei 1803 gegründet hat, schon damals mit speziellen Faschings-Backwaren geworben: „Nepomuk Munding Conditorei und Damencafé empfiehlt bis zum Schlusse des Carnevals täglich frische Erdbeer-, Maraschino-, Chokolade- & Faschingskrapfen mit Vanill-Rahm“, ist dort zu lesen. „Zur geneigten Abnahme“ waren damals auch Kastanienkrapfen im Angebot.

Beim Kostümverleih Hundegger-Maurer in Innsbruck ist dagegen erwartungsgemäß in diesem Jahr kein Hochbetrieb. „Es gibt ein paar Anfragen für Kinderkostüme, Erwachsene haben sich gar keine gemeldet. Wo sollten sie auch hingehen?“, meint Cäcilia Maurer. Für die Kleinen dagegen gilt: Im Kindergarten sind Prinzessinnen, Eisbären, Piraten, Indianer und Co. am Faschingsdienstag willkommen.