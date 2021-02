Mindestens zwei Tote bei drei Bombenangriffen in Kabul

In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Mittwoch mindestens zwei Menschen durch Bombenangriffe getötet worden. Wie Polizeisprecher Ferdaus Faramars sagte, wurden zwei Menschen getötet und einer verletzt, als ihr Fahrzeug im Zentrum der Stadt durch eine Bombe getroffen wurde. Kurz zuvor seien bei einem weiteren Angriff auf ein Fahrzeug vier Menschen verletzt worden. Ein dritter Angriff richtete sich gegen einen Polizeiwagen im Bezirk Pagman am Stadtrand von Kabul.