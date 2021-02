Medienkunstfestival CIVA setzt auf „virtuelles Anbandeln“

Eröffnet wird CIVA am 19. Februar von 10 bis 10.30 Uhr in einem Stream auf twitch.tv/civa_at bzw. civa.at, bei dem auch die Themen der ersten Ausgabe vorgestellt werden. Am Eröffnungstag ist das Festivalpublikum eingeladen, audiovisuelle und musikalische Performances von Jahson the Scientist and Friends, Matteo Haitzmann, Marian Essl, Arno Deutschbauer und Sippin‘ T im virtuellen Raum, auf den Festivalbühnen von Mozilla Hubs, mitzuerleben.