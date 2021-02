Wien stockt wegen Kälte Bettenkapazität für Obdachlose auf

Mit Blick auf die angekündigte Kältewelle erweitert die Stadt Wien das Winterpaket für obdachlose Menschen. Bisher gab es in diesem Rahmen rund 900 Schlafplätze in Notquartieren, ab sofort kommen 25 dazu, teilte der Fonds Soziales Wien (FSW) der APA am Mittwoch mit. Ziel ist, für die angekündigten, tieferen Temperaturen in den nächsten Tagen gewappnet zu sein.

„Wir fahren in allen Notquartieren seit mehreren Monaten einen 24-Stunden-Betrieb. Jetzt, wo es richtig kalt wird, schaffen wir zusätzliche warme Plätze. In Wien soll in der kalten Jahreszeit niemand auf der Straße übernachten müssen“, sagte Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Das Angebot in diesem Winter war bisher sehr gefragt, die Auslastung sei zuletzt bei etwa 90 Prozent gelegen, hieß es.

Mit dem zusätzlichen Angebot soll ein Puffer geschaffen werden: „Das Winterpaket war bisher noch nicht vollkommen ausgelastet, aber wir beobachten die Situation laufend und wollen für die aktuell sehr tiefen Temperaturen zusätzlich vorsorgen und gewappnet sein“, erklärte Kurt Gutlederer, Leiter der Wiener Wohnungslosenhilfe im FSW, die Maßnahme.

Die 25 zusätzlichen Plätze - alle in Doppelzimmern - befinden sich in einem Notquartier des Samariterbundes Wien in Floridsdorf. Sie sind ab sofort bezugsfertig.

