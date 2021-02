Handel erwartet Rekord an Ausgaben zum Valentinstag

In Wien liegt die durchschnittliche Summe für Valentinstagsausgaben bei 86 Euro, in Niederösterreich und im Burgenland bei 55 Euro, während es in Oberösterreich und Salzburg 65 Euro sind. „Am großzügigsten zeigen sich heuer erneut die Vorarlberger und Tiroler, hier werden sogar Geschenke im Wert von 100 Euro besorgt“, sagte Will.