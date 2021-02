Probleme mit Gashebeln führten zu Flugzeugabsturz vor Java

Der Flugzeugabsturz vor Java mit 62 Toten wurde laut Ermittlern durch technische Probleme der Boeing 737-500 ausgelöst. Speziell hätten vermutlich die Gashebel der Maschine der Sriwijaya Air blockiert, bevor diese am 9. Jänner kurz nach dem Start in der indonesischen Hauptstadt Jakarta ins Meer stürzte, sagte Nurcahyo Utomo von der Nationalen Transportagentur am Dienstag. „Beide Gashebel wiesen Anomalien auf“, betonte er bei der Vorstellung des ersten Berichts zum Unglück.