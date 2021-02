A10 in Kärnten nach Hangrutsch wieder offen

Die Sperre der Tauernautobahn (A10) in Kärnten bei Gmünd (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Mittwochnachmittag aufgehoben worden. Wie die Asfinag in einer Aussendung mitteilte, sei die von einem Hangrutsch betroffene Brücke statisch sicher. In den kommenden Wochen werde der Hang aber noch gesichert und mit Spritzbeton stabilisiert. Der gesamte Bereich werde außerdem permanent überwacht.