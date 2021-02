Mutmaßliche Handy-Hacks von US-Promis - Festnahmen

Die Polizei hat in England und Schottland acht junge Männer festgenommen, die sich mit Hacker-Angriffen Zugriff auf die Handys mehrerer US-Promis verschafft haben sollen. Die Verdächtigen seien am Dienstag festgenommen worden, teilte die nationale Kriminalbehörde am Mittwoch mit. Sie sollen Krypto-Geld wie Bitcoins im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar erbeutet haben, wie Europol am Mittwoch in Den Haag mitteilte.