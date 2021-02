Weitere Maßnahme für Bezirk Schwaz

Um die Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Mutation einzubremsen, hat das Land Tirol am Mittwoch weitere Maßnahmen für den Bezirk Schwaz bekannt gegeben. Darin enthalten sind etwa Gurgeltests, die alle Bewohner des Bezirks bekommen sollen. Zudem wurde das Bildungsministerium ersucht, eine Verordnung zu erstellen, sodass alle Oberstufen-Schüler im Bezirk nach den Semesterferien noch zwei Wochen im Distance Learning bleiben.

Die Gurgeltests sollen von den Gemeinden an alle 84.000 Bewohner des Bezirks verteilt werden. Außerdem wird die Impfung der Über-80-Jährigen im Bezirk Schwaz priorisiert und es soll mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer, dem eine bessere Wirksamkeit gegen die Südafrika-Mutante nachgesagt wird, geimpft werden. In den Gemeinden mit hohen Mutationszahlen werden schwerpunktmäßig PCR-Tests an den Schulen durchgeführt. Dies soll im Rahmen einer Studie mit der Med-Uni umgesetzt werden, hieß es. Allen Betrieben wird darüber hinaus eine kostenlose Testung der Mitarbeiter angeboten.