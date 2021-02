Söder zweifelt an Wirksamkeit von Tirol-Maßnahmen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hält nicht viel von den österreichischen Coronamaßnahmen. „Wir sind bei Österreich sehr verunsichert“, sagte Söder am Mittwochabend im ZDF. „In Tirol, so hört man, interessiert das niemanden“, kommentierte er die von Türkis-Grün beschlossenen Quarantänemaßnahmen für das Bundesland. „Ich bin schon besorgt, dass da ein zweites Ischgl droht“, so Söder, der auch neuerlich eine Schließung der Grenze zu Österreich ins Spiel brachte.