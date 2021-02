Enges Aufstiegsrennen in der 2. Liga vor Frühjahrsauftakt

Der zweitplatzierte FC Liefering (27) ist als Salzburger Farmteam nicht aufstiegsberechtigt. Auch der Dritte Blau Weiß Linz (22) will nicht nach oben, hätte schon unabhängig von der finanziellen Situation ein Lizenzproblem: Angesichts des Gugl-Umbaus ist die Ausweichmöglichkeit Pasching mit dem LASK und dem FC Juniors OÖ maximal belegt. Die derzeit auf der Verbandsanlage spielenden Linzer stünden ohne taugliches Stadion da. Bis zur Fertigstellung des neuen Donauparkstadions (Prognose: 2023) will Manager Stefan Reiter den Club auf eine wirtschaftliche Basis stellen, die auch Bundesligaträumen standhalten könnte.

Austria Klagenfurt und Wacker Innsbruck spielten einen verhaltenen Herbst. Dem Aufstiegsverzicht der anderen ist es zu verdanken, dass sich beide Clubs noch Hoffnungen machen dürfen und im Winter dementsprechende Transfers tätigten. Die Klagenfurter wollen die nächste Chance verwerten, nachdem sie in der vergangenen Saison den Zweikampf mit Ried verloren haben. Unter Neo-Trainer Peter Pacult brachten die Kärntner den LASK zuletzt an den Rande des Cup-Aus.

Der GAK sah sich „das Wettrüsten“ interessiert an, wie Geschäftsführer Mathias Dielacher erklärte. „Innsbruck und Klagenfurt geben sehr viel Geld für dieses Projekt Aufstieg aus. Zumindest einer wird diese Investition umsonst tätigen, vielleicht auch zwei.“ Sein Club ist als Tabellenfünfter mittendrin in der Verlosung. Den Aufstieg würden die Roten Teufel im Erfolgsfall trotz fehlender Nachwuchsakademie mitnehmen. „Die Strafzahlung in der Höhe von 150.000 würden wir budgetär einplanen. Das ist gemessen an den Bundesliga-Mehreinnahmen verkraftbar, wenn auch nicht wünschenswert“, sagte Dielacher der APA. Die sogenannte Steiermark-Akademie wird derzeit mehrheitlich von Sturm (und Hartberg) genutzt. Dielacher: „Eventuell kann man das erweitern, sonst brauchen wir eine eigene Lösung.“