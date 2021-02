Thiem weiß noch nicht, ob er sich impfen lässt

Thiem hat übrigens noch nicht entschieden, ob er sich gegen das Virus impfen lassen wird, erzählte auf Nachfrage der APA - Austria Presse Agentur am Mittwoch via Videopressekonferenz. „Das weiß ich noch nicht. Da muss ich mich noch genauer informieren wie das ist“, erklärte Thiem. Klar ist für ihn aber, dass er die von manchen geforderte Bevorzugung von Sportlern bei der Impfreihenfolge nicht befürwortet. „Wenn die Impfung wirklich sicher ist, wenn das perfekt passt, finde ich eigentlich nicht, dass die Sportler bevorzugt werden sollten, sondern die Risikogruppen“, meinte Thiem. Also ältere Leute, Altenheime und „Leute, die dort arbeiten“. „Nicht wir, wir sind ja keine Risikogruppe, so sehe ich das. Man muss eh schauen wie sich das alles entwickelt, auch mit den Mutationen. Hoffentlich gibt es bald ein Mittel, das das Ganze stoppt.“