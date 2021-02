Therme Oberlaa und Ferry-Dusika-Station werden Teststraßen

Die Bundeshauptstadt Wien stockt die Corona-Testkapazitäten weiter massiv auf: Gleich zwei neue Teststraßen gehen diese Woche in Betrieb, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mitteilte. Bereits ab heute, Donnerstag, können sich die Menschen im Ferry-Dusika-Station auf eine Infektion checken lassen. Ab Samstag ist dies auch bei der Therme Oberlaa, konkret in der dazu gehörigen Parkgarage, möglich.

Insgesamt gibt es dann acht große Corona-Teststraßen in Wien: beim Ernst-Happel-Stadion, auf der Donauinsel (Höhe Floridsdorfer Brücke), beim Austria Center Vienna, in der Stadthalle, in der Orangerie in Schönbrunn, in Alt Erlaa, bei der Therme Oberlaa und beim Ferry-Dusika-Stadion. Eine weitere Abklärungsmöglichkeit, ob eine Coronavirus-Infektion vorliegt, bieten die Schnupfenboxen. Hier gibt es mittlerweile 30 Standorte über das Stadtgebiet verteilt.