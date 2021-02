Fünf-Sterne-Bewegung stimmt über Regierungsbeteiligung ab

Für den designierten italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi ist heute ein entscheidender Tag. Die Mitglieder der größten Parlamentsfraktion, der Fünf-Sterne-Bewegung, stimmen am Donnerstag in einer Online-Abstimmung über die Beteiligung ihrer Gruppierung an der Regierung ab. Außenminister Luigi Di Maio forderte die Parteibasis auf, für eine Regierungsbeteiligung zu stimmen. So könne man den im Jahr 2018 begonnenen Reformweg fortsetzen.