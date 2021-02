Spendenkonto eingerichtet: Sechsköpfige Familie verlor bei Brand in Weerberg alles

Weerberg – Nach einem nächtlichen Großbrand in Weerberg steht eine Familie – Eltern, Großeltern und zwei Kinder – vor dem Nichts. „Der alte Bauernhof ist ein Totalschaden“, sagt Bürgermeister Gerhard Angerer. Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand, die Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Es war kurz nach vier Uhr, als die Mutter der Kinder ein verdächtiges Geräusch hörte. „Der Ehemann hat nachgeschaut und das Feuer in der Tenne entdeckt“, erzählt der Weerberger Feuerwehrkommandant Helmut Egger: „Wir wurden um 4.20 Uhr alarmiert.“ Als die ersten Feuerwehrmänner beim Bauernhof eintrafen, stand der hintere Teil des Gebäudes schon in Vollbrand. Und „die Familie war bereits im Freien in Sicherheit“, schildert der Kommandant. Für die insgesamt etwa 130 Feuerwehrmänner aus Weerberg, Weer, Schwaz, Wattens und Pill war der Einsatz von Anfang an schwierig. Schon bei der Anfahrt waren auf der schneebedeckten Steigung Ketten an den Einsatzfahrzeugen nötig. „Außerdem war die Wasserversorgung schwierig, wir mussten lange Leitungen legen“, so der Kommandant. Dazu kamen die tiefen Minustemperaturen, „wir mussten aufpassen, dass die Schläuche nicht einfrieren“.