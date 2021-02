Titelverteidigerin Kenin bei Australian Open ausgeschieden

Für Titelverteidigerin Sofia Kenin sind die Tennis-Australian-Open bereits nach der zweiten Runde beendet. Die US-Amerikanerin musste sich am Donnerstag der Estin Kaia Kanepi 3:6,2:6 geschlagen geben. Die Weltranglisten-Vierte Kenin, im Oktober auch Finalistin in Roland Garros, gewann vor einem Jahr in Melbourne nach Siegen über Cori Gauff, Ashleigh Barty und im Finale gegen Garbine Muguruza überraschend damals als Nummer 15 der Welt ihr erstes großes Turnier.