Fahrt im Presscontainer: Katze mit sieben Leben im Oberland aus dem Müll gerettet

Fiss, Roppen – Eingeklemmt zwischen scharfkantigem und schwerem Sperrmüll überlebte sie nicht nur eine über 40 Kilomete­r lange Fahrt im Presscontainer, sondern auch den potenziell fatalen Sturz, als der Lkw seine Ladung über einer sechs Meter tiefen Grube abkippte. Eine Katze, die am Dienstagvormittag mit dem Müll von Fiss in die Anlage des Abfallbeseitigungs­verbandes Westtirol (ABV) in Roppen angeliefert wurde, sprang dem Tod gleich mehrfach von der Schaufel. Dass sie überlebte, grenzt an ein Wunder – da sind sich alle in der Deponie einig.