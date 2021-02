Neue Maßnahmen für den Hochwasserschutz in Heinfels

Heinfels – Der Hochwasserschutz am Villgratenbach wird weitergebaut. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, das Land Tirol und die Gemeinde Heinfels investieren gemeinsam weitere 5,5 Millionen Euro in den zweiten Bauabschnitt, wobei die Gemeinde Heinfels mit 550.000 Euro ein Zehntel der Kosten trägt. Nach Fertigstellung des Gesamtprojekts sollen 32 Hektar Bauland, 128 Wohngebäude und Gewerbebetriebe vor einem Hochwasserereignis mit einer 100-jährlichen Eintrittswahrscheinlichkeit geschützt sein.

„Osttirol hat in den vergangenen Jahren sowohl die Wucht des Wassers als auch die Schutzwirkung des Hochwasserschutzes erfahren“, erinnert LHStv. Josef Geisler etwa an die Hochwassersituation 2018, wo die bereits realisierten Schutzmaßnahmen an der Drau und am Unterlauf des Villgratenbachs ihre Funktion unter Beweis gestellt und Überschwemmungen im Siedlungsgebiet verhindert haben.