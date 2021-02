Spitalsausbau in Zams geht in die finale Etappe

Zams – Nur das Gemeinschaftskraftwerk Inn (504,9 Mio. Euro) übertrifft den Ausbau des Krankenhauses St. Vinzenz (109 Mio. Euro) im Ranking der aktuell größten Einzelinvestitionen des Bezirkes. Nach mehr als zehn Jahren Baustellenatmosphäre rund um das Spital der Oberländer ist Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Den Zeitplan hat Geschäftsführer Bernhard Guggenbichler am Donnerstag so zusammengefasst: „Wesentliche Teilprojekte werden heuer fertig gestellt. Die abschließende Inbetriebnahme der Neurologie, Akutgeriatrie und Palliativmedizin ist dann im ersten Halbjahr 2022 geplant.“ Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit der Corona-Krise hätten für Verzögerungen gesorgt. Heute gehe man davon aus, „dass wir die Gesamtfertigstellung weitgehend reibungslos unter Dach und Fach bringen“.