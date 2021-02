Impfaufstand an der Innsbrucker Klinik und bei Tirols Ärzten

Innsbruck – Ursprünglich war weiterer Impfstoff an der Innsbrucker Klinik heiß ersehnt worden. Teils war sogar „Impfneid“ ausgebrochen. Nach den Lieferengpässen sind bei Weitem noch nicht alle medizinischen Mitarbeiter durchgeimpft. Das Klinikmanagement hat Impfstoffe bestellt. Und wird sie am Montag nächster Woche auch erhalten. Kommen werden allerdings 2000 Impfdosen des AstraZeneca-Vakzins. Impfstoff gäbe es. Allein, es fehlt an Impfwilligen.